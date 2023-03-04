Selen Görgüzel deprem sonrası sahnelere döndü. ''Çalışmak zorundayız''

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Selen Görgüzel, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

"BEN HALA ETKİSİNDEYİM"

6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilimizde büyük kayıplara neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle ilgili konuşan Selen Görgüzel, "Ben hala etkisindeyim. Kendime gelmeye çalışıyorum. İşimize, gücümüze yoğunlaşmaya başladık. Toparlanmaya çalışıyorum. Toplum olarak iyi değiliz" dedi.

"BİRÇOK KİŞİ EKMEK YİYOR"

Sahnelerinin başladığını söyleyen Selen Görgüzel, "Aslında sahne almayacaktım ama işletmeden çok rica ettiler. 'Selen Hanım, burada da birçok kişi ekmek yiyor. Bizim de ayakta kalmamız gerekiyor' dediler. Herkesi çok iyi anlıyorum. Hepimiz çalışmak mecburiyetindeyiz. Sahneye çıktığımda kendimi çok kötü hissettim. Çok zorlandım. Önce kötü bir duyguydu ama ondan sonra herkesin tek yürek olması ve iyileşmeye ihtiyacı olduğunu görmek bana da iyi geldi. Böyle böyle birbirimize destek olacağız" şeklinde konuştu.