Selen Görgüzel hemcinslerine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Uyuz oluruz"

Bir süredir Paris'te olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine çıktığı tatile dair keyifli kareler sunan Selen Görgüzel, yaptığı son paylaşımla hemcinslerine tepki gösterdi.

Selen Görgüzel hemcinslerine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. "Uyuz oluruz"

Şarkıcı Selen Görgüzel, Zuhal Olcay'ın yıllar önce seslendirdiği "İYİSİN" isimli şarkısını, 30 yıl sonra farklı yorumuyla dinleyicilerin beğenisine sunmuştu.

Bu şarkı için çektiği kliple de kendisinden söz ettiren Selen Görgüzel, yaşadığı bu temponun ardından soluğu Paris'te aldı.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle Paris ziyaretine dair paylaşımlar yapan Görgüzel, giydiği cesur kıyafetlerle kimi takipçilerinin beğenisini kazanırken kimileri tarafından da yoğun bir şekilde eleştirildi.

Hemcinslerinin kendisine olan bu yorumlarından duyduğu rahatsızlığı yaptığı paylaşımla gösteren Görgüzel, kadınların birbirlerini sadece lafta desteklediği imasında bulundu ve tepkisini şu sözlerle gösterdi:

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"Kadınlar için destek naraları atan hem cinslerim karşılaşınca insanın yüzüne bakıp merhaba demez ama söze gelince kürsüleri inletirler.

Mağdurları severiz ama güzel seksi güçlü ve başarılı kadına uyuz oluruz diyecek cesareti de gösteren olur mu acaba?

Sözüm meclisten dışarı sadece biraz gülesim geldi"

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