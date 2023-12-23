Selin Sabit'in ‘Hafta Sonu’ farkı

Hafta sonu sabah uyanıp televizyonu açınca kanalları gezerken ‘Ne izlesem?’ diye düşünenlerden misin?

O zaman, Cumartesi ve Pazar günleri 08.00 ile 10.00 arasında Halk TV’de ekrana gelen ‘Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah’, senin için iyi bir alternatif olabilir.

Neden mi? Çünkü geceden güne yansıyan en sıcak gelişmeler, ayrıntılı bir şekilde izleyiciyle paylaşılıyor. Sunucu Selin Sabit, kendine has tarzı ve olaylara bakış açısıyla farkını hissettiriyor. Tecrübesiyle, bilgisiyle, enerjisiyle 2 saat boyunca ekran başındakileri sıkmadan programın izlenilmesini sağlıyor. Alternatif arayanlara duyurulur.

‘Arak’ın işi zor ancak…

Öykü Karayel ve İlker Kaleli’nin başrolünde yer aldığı Show TV’nin yeni dizisi Arak, önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

Most Production imzalı dizi, sosyal medyada çok konuşulsa da reytinglerde ne Total’de ne AB’de ne de ABC1’de ilk 10’a bile giremedi. Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, Sakla Beni, MasterChef All Star gibi yapımlar karşısında önümüzdeki haftalarda böyle devam ederse işi zor ancak sürpriz yaparak reytinglerde yukarıya doğru bir çıkış yakalar ise, yoluna devam edebilir.

Dizi, Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Pişman İnsanlar Cemiyeti

Deneyimli radyo programcısı Reha Özcan’ın yazdığı ‘Pi Cemiyeti ve Yalnız Bir Radyo Hikâyesi’ isimli kitabı, Destek Yayınları’ndan çıktı.

Pişman İnsanlar Cemiyeti; kimine göre sıradan kimine göre sıra dışı herkesin toplandığı bir mahalle… Yayın hayatına 1 Aralık 2016’da başlayan ve uzun yıllardır kesintisiz olarak devam eden bu radyo programı, dünyayı düşleyen, bazen düşünen bazen de düşen birçok insanın bir araya gelmesini sağladı.

Birçok katılımcının daima yan yana hissetmesi, samimiyeti ve sıcaklığıyla stüdyoda ya da telefonun diğer ucunda yapılan konuşmalar ve onlardan ilham alarak oluşturulan bu kitap, şimdi de okurlarıyla buluşuyor.