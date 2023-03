Abdulkadir Selvi'nin ablası ve teyzeoğlu Erdoğan karşıtı klipte oynadı. Ablası oynadı, teyzeoğlu söyledi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, 2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlamıştı.



Kararın ardından türkü yeniden gündem olurken yandaş Hürriyet'in "gereğini yapmasıyla" meşhur gazetecisi Abdulkadir Selvi'nin teyzeoğlu olan Evcimen, söz konusu türkünün klibinde Selvi’nin ablasını oynattı.







AKP’nin anayasa değişikliği referandumuna karşı “80 milyon kez hayır” denilen klipte Selvi’nin ablasının zafer işareti yapması dikkat çekiyor.



O türkünün sözleri şöyle:



Öter başımızda zulmün borusu

Gündemdedir başkanlık tiyatrosu

Tek adamla demokrasi olur mu

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Her yerde gözyaşı ülke kan gölü

Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü

Hayır de yeşersin özgürlük gülü

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Hayır yeter başka lafa lüzum yok

İki gözüm bundan başka çözüm yok

Koltuğunda sarayında gözüm yok

Sana hayır seksen milyon kez hayır



İşçi köylü emekçi kan ağlıyor

Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor

Utanmadan evet hayır oyluyor

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Aklımız öndedir deli değiliz

Hacının hocanın kulu değiliz

Sen sahip biz ise köle değiliz

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Bize koyun diyor kendine çoban

Uyan artık yeter uyuma taban

Ülkeyi miras mı bıraktı baban

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Tanrı mısın haşa peygamber misin

Sen de bizim gibi Veli Adem'sin

Anladık her filmde her rolde sensin

Sana hayır seksen milyon kez hayır



İşte o klip:





