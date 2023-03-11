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  • Abdulkadir Selvi'nin ablası ve teyzeoğlu Erdoğan karşıtı klipte oynadı. Ablası oynadı, teyzeoğlu söyledi

Abdulkadir Selvi'nin ablası ve teyzeoğlu Erdoğan karşıtı klipte oynadı. Ablası oynadı, teyzeoğlu söyledi

Yağcı yazar Abdulkadir Selvi Saray'a karşı çaresiz. "80 milyon kez hayır" türküsünde Selvi'nin Erdoğan'a hakaretten ceza verilen teyzeoğlu parçayı seslendirdi, ablası ise zafer işaretiyle klipte yer aldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:59
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Selvi'nin ablası ve teyzeoğlu Erdoğan karşıtı klipte boy gösterdi

Abdulkadir Selvi'nin ablası ve teyzeoğlu Erdoğan karşıtı klipte oynadı. Ablası oynadı, teyzeoğlu söyledi
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırılan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, 2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlamıştı.

Kararın ardından türkü yeniden gündem olurken yandaş Hürriyet'in "gereğini yapmasıyla" meşhur gazetecisi Abdulkadir Selvi'nin teyzeoğlu olan Evcimen, söz konusu türkünün klibinde Selvi’nin ablasını oynattı.



AKP’nin anayasa değişikliği referandumuna karşı “80 milyon kez hayır” denilen klipte Selvi’nin ablasının zafer işareti yapması dikkat çekiyor.

O türkünün sözleri şöyle:

Öter başımızda zulmün borusu
Gündemdedir başkanlık tiyatrosu
Tek adamla demokrasi olur mu 
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Her yerde gözyaşı ülke kan gölü
Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü
Hayır de yeşersin özgürlük gülü
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Hayır yeter başka lafa lüzum yok
İki gözüm bundan başka çözüm yok
Koltuğunda sarayında gözüm yok
Sana hayır seksen milyon kez hayır

İşçi köylü emekçi kan ağlıyor
Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor
Utanmadan evet hayır oyluyor
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Aklımız öndedir deli değiliz
Hacının hocanın kulu değiliz
Sen sahip biz ise köle değiliz
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Bize koyun diyor kendine çoban
Uyan artık yeter uyuma taban
Ülkeyi miras mı bıraktı baban
Sana hayır seksen milyon kez hayır

Tanrı mısın haşa peygamber misin
Sen de bizim gibi Veli Adem'sin
Anladık her filmde her rolde sensin
Sana hayır seksen milyon kez hayır

İşte o klip:

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