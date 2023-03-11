Erdoğan seçim kararı aldı ortalık karıştı: Aday olamaz

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. Karar, kısa süre sonra da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Böylece seçimlerin tarihi resmen 18 Haziran’dan 14 Mayıs’a alındı. Kararı imzalamasının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah iki ay sonraki ilk pazar günü olan 14 Mayıs’ta milletimiz, cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir” dedi.

Erdoğan, “Her şeyden evvel 18 Haziran, milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yine bu tarih, yurt içinden ve yurtdışından yüzbinlerce vatandaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız, memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran’ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik” dedi.

‘YSK'YA GÜVENİYORLAR"

Anayasanın 101. maddesinde “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü bulunuyor. Bunun tek istisnası ise TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı alınması. Anayasanın 116. maddesinde “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” deniliyor.

Hukukçular, kararı Meclis’in değil Erdoğan’ın almasıyla Erdoğan’ın yeniden adaylık ihtimalinin kalmadığını belirtiyor.

Hukukçu Bülent Yücetürk, “AKP ve AKP’nin sözcüleri, Erdoğan’ın 2014 dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığını saymıyor. ‘Sistem 2017’de değişti, 2018’den sonraki seçimler kabul ediliyor’ gözüyle hareket ediyorlar. Anayasanın 101. maddesi çok açık şekilde bir kimsenin iki kez cumhurbaşkanı olabileceğini düzenliyor. Bu madde, 2017 referandumunda değişmedi. Anayasa çok açık şekilde ‘bir kimse’ diyerek sınırlama getiriyor. AK Parti de Erdoğan da anayasayı, yasaları hiçe sayan, uygulamayan anlayışlarını devam ettiriyor. Öyle görünüyor ki YSK’ye de güveniyorlar. Erdoğan, yasalar ve anayasalar uygulanıyorsa bir daha aday olmamalı” dedi.

"ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise “2014 ve 2018’de seçildiği için aday gösterilirse üçüncü dönem kuralına takılır. YSK, anayasanın üstünlüğüne bağlı. Erdoğan aday gösterilirse YSK’nin adaylığı reddetmesi lazım. Erdoğan bir kez daha aday olamaz” dedi.

Yaşayan cumhurbaşkanlarına işaret eden Eminağaoğlu, “Abdullah Gül’e geçici maddeyle yasak getirmişlerdi. AYM, iptal etti. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül bu engele takılmaz. Erdoğan bu engele takılan tek kişi” diye konuştu.

İKİNCİ TUR 28 MAYIS’TA

YSK Başkanı Ahmet Yener, kararın ardından YSK Başkanlığı önünde açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023’ü cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir” dedi.

Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci turun 28 Mayıs’ta yapılacağını belirterek, “Çalışmalara devam ediyoruz. Kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek” dedi.

Yener, yaptığı ikinci açıklamada, milletvekili adaylığı için başvuruda bulunmak isteyen kamu görevlileri için istifa sürecinin dün başladığını, 16 Mart, saat 17.00’de sona ereceğini kaydetti.