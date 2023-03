Erdoğan'a hakaret cezası verilen ünlü sanatçı Abdulkadir Selvi'nin teyzeoğlu çıktı

Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten 22 ay hapis cezası ve idari para cezasına çarptırıldı.



Eylemlerinden dolayı toplam 14 bin 80 TL adli para cezası ödeyecek olan Evcimen, Erdoğan ve Soylu’nun avukatlarına, suçun karşılığı olarak belirlenen miktardan çok, toplam 18 bin 400 TL de vekalet ücreti ödeyecek.



Gazeteci Cihan Güner, yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi’nin sanatçı Kutsal Evcimen’in teyzeoğlu olduğunu söyledi.



Güner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Evcimen’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 22 ay hapis cezasına çarptırılan sanatçı Kutsal Evcimen'in #DüşkünAbdulkadir'in kuzeni olduğunu biliyor muydunuz? Demek ki neymiş; her evde bir tuvalet muhakkak olurmuş arkadaşlar!” dedi.







EVCİMEN'E ERDOĞAN'A HAKARETTEN HAPİS CEZASI

ANKA’da yer alan bilgiye göre, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten yargılanan Türk halk müziği sanatçısı Kutsal Evcimen, 7 Mart Salı günü İstanbul Anadolu Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez duruşmaya çıktı. Karar duruşmasına, Soylu’yu temsilen avukat Mehmet Ali Tokgöz’ün dışında gelen olmadı.



Mahkeme, araştıracak bir husus kalmadığını belirterek, Evcimen hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme, Evcimen'e Erdoğan'a karşı ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle önce 1 yıl hapis cezası verdi. Ancak eylemin umuma açık sosyal paylaşım sitesinde gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza 6'da bir oranında arttırıldı. Bu düzenlemeyle Evcimen’in cezası 1 yıl 2 aya yükseldi.







VERİLECEK CEZANIN SANIĞIN GELECEĞİNİ ETKİLEMEMESİ İÇİN İNDİRİM YAPILDI

Suçun sosyal medya üzerinden işlenmiş olmasını arttırım gerekçesi gören mahkeme, daha sonra Evcimen’e verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkiler oluşturmaması için lehine takdir indirimi uyguladı. Ceza, bu kez 6'da bir oranında indirilerek 11 ay 20 gün hapis olarak düzenlendi.



HAPİS CEZASI ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Hapis cezasının sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sırasında gösterdiği pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önünde bulundurularak adli para cezasına çevrildi. 11 ay 20 gün hapis cezasının karşılığı olarak 350 gün adli para cezası, günlüğü takdiren 20 TL'den paraya çevrilmek suretiyle sanığın ödeyeceği adli para cezası 7 bin lira olarak belirlendi. Bu para da 20 eşit takside bölündü.



SÜLEYMAN SOYLU'YA HAKARET SUÇUNDAN DA CEZA ALDI

Evcimen, İçişleri Bakanı Soylu'ya görevinden dolayı hakaret suçundan 365 gün adli para cezasına çarptırıldı. Evcimen’in hakaret suçunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden işlemesi artırım gerekçesi oldu. Mahkeme, sanığın cezasında 6'da bir oranında artırım yaparak 365 gün adli para cezası olan cezayı 425 güne çıkardı. Daha sonra verilen bu cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri olacağını göz önünde bulunduran mahkeme takdiren 6'da bir oranında indirim yaptı.



CEZA 20 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Sanaçtı Kutsal Evcimen'e verilen 365 gün adli para cezası, günlüğü takdiren 20 TL’den hesaplanmak suretiyle 7 bin 80 TL olarak belirlendi. Bu paranın da 20 eşit taksitle ödenmesine hükmedildi.



AVUKAT MASRAFLARINI DA SANIK ÖDEYECEK

Eylemlerinden dolayı toplam 14 bin 80 TL adli para cezası ödeyecek olan Evcimen, Erdoğan ve Soylu’nun avukatlarına da Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) uyarınca ayrı ayrı 9 bin 200 TL'den toplam 18 bin 400 TL vekalet ücreti ödeyecek.



"SANA HAYIR 80 MİLYON KEZ HAYIR"

Evcimen, 2017 Başkanlık Referandumu'nda Sanatçı Kolektifi ile birlikte "Hayır" türküsü yayınlamıştı.



O türkünün sözleri şöyle:



Öter başımızda zulmün borusu

Gündemdedir başkanlık tiyatrosu

Tek adamla demokrasi olur mu

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Her yerde gözyaşı ülke kan gölü

Her gün kaç yaralı bilmem kaç ölü

Hayır de yeşersin özgürlük gülü

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Hayır yeter başka lafa lüzum yok

İki gözüm bundan başka çözüm yok

Koltuğunda sarayında gözüm yok

Sana hayır seksen milyon kez hayır



İşçi köylü emekçi kan ağlıyor

Gerçeği söyleyen hapsi boyluyor

Utanmadan evet hayır oyluyor

Sana hayır seksen milyon kez hayır

Aklımız öndedir deli değiliz

Hacının hocanın kulu değiliz

Sen sahip biz ise köle değiliz

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Bize koyun diyor kendine çoban

Uyan artık yeter uyuma taban

Ülkeyi miras mı bıraktı baban

Sana hayır seksen milyon kez hayır



Tanrı mısın haşa peygamber misin

Sen de bizim gibi Veli Adem'sin

Anladık her filmde her rolde sensin

Sana hayır seksen milyon kez hayır