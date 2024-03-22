Semih Kılıçsoy Montella'ya en güzel cevabı sahada verdi. Genç milliler Gürcistan'ı devirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Semih Kılıçsoy Montella'ya en güzel cevabı sahada verdi. Genç milliler Gürcistan'ı devirdi
Ümit Milli Takımı Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelede genç milliler rakibini 2-1 mağlup etti.

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Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 16'da Semih Kılıçsoy ve 55'te Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise 58'te Abuashvili attı.

Özellikle A Milli Takım kampına çağrıldıktan sonra gurur kırıcı bir şekilde Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy'un attığı gole taraftarlar büyük bir sevinç gösterdi.

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Ümit Milli Futbol Takımı, 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

aa-20240322-34069609-34069605-turkiye-gurcistan.jpgStat: Pendik

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Çağrı Yıldırım, Emrah Akkaya

Türkiye: Doğan Alemdar, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 73 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş, Ravil Tagir, Ahmetcan Kaplan, Yasin Özcan (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Livan Burcu), Bertuğ Yıldırım (Dk. 78 Emircan Gürlük), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Vefa Temel), Enis Destan (Dk. 46 Erencan Yardımcı)

Gürcistan: Kharatishvili, Salukvadze, Goglichidze (Dk. 87 Egoyan), Ugrekhelidze (Dk. 46 Khvadagiani), Mamatsashvili (Dk. 46 Rukhadze), Gagnidze (Dk. 73 Gordeziani), Mamageishvili (Dk. 87 Zurabiani), Odisharia (Dk. 73 Sikharulashvili), Ogbaidze (Dk. 46 Tskhovrebashvili), Morchiladze (Dk. 46 Abuashvili), Kvernadze

Goller: Dk. 16 Semih Kılıçsoy, Dk. 55 Bertuğ Yıldırım (Penaltıdan) (Türkiye), Dk. 58 Abuashvili (Gürcistan)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ugrekhelidze (Gürcistan), Dk. 86 Ravil Tagir, Dk. 88 Semih Kılıçsoy (Türkiye)

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