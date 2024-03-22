Selimiye Losta Spor farka gitti. Liderliği kimseye bırakmadı

TFF Amatör Lig B Grubu’nda Selimiye Losta Spor Beldibi Spor ile karşı karşıya geldi.

Hafta içi gündüz maçı olmasına rağmen Bozburun Stadı’nda kalabalık bir taraftar grubu eşliğinde oynanan mücadele hızlı başladı.

Ortaya koyduğu baskılı oyun ile birlikte ilk 45 dakikada kontrolü eline alan Selimiye Losta Spor soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Elde edilen psikolojik üstünlük ile 2. Yarıda da topun kontrolünü bırakmayan Selimiye Losta Spor bu yarıda da 3 gol bulurken Beldibi’nin 1 golüne engel olamadı ve maç 5-1 bitti.

Alınan bu galibiyet ile birlikte 5. Haftanın sonunda 12 puana ulaşan Selimiye Losta Spor ezeli rakibi Selimiye Futbol’un önünde liderliğini sürdürürken 4 puanda kalan Beldibi Spor 4. Sırada yer aldı.