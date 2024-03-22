Selimiye Losta Spor farka gitti. Liderliği kimseye bırakmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Selimiye Losta Spor farka gitti. Liderliği kimseye bırakmadı
Beldibi Spor ile karşılaşan Selimiye Losta Spor rakibini 5-1 mağlup etti.

TFF Amatör Lig B Grubu’nda Selimiye Losta Spor Beldibi Spor ile karşı karşıya geldi.

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Hafta içi gündüz maçı olmasına rağmen Bozburun Stadı’nda kalabalık bir taraftar grubu eşliğinde oynanan mücadele hızlı başladı.

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Ortaya koyduğu baskılı oyun ile birlikte ilk 45 dakikada kontrolü eline alan Selimiye Losta Spor soyunma odasına 2-0 önde girdi.

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Elde edilen psikolojik üstünlük ile 2. Yarıda da topun kontrolünü bırakmayan Selimiye Losta Spor bu yarıda da 3 gol bulurken Beldibi’nin 1 golüne engel olamadı ve maç 5-1 bitti.

bugun-ic-sahada-karsilastigimiz-beldibi-spor-musabakasindan-5-1-lik-net-bir-skorla-galip-ayrildik-karsilasmanin-ilk-dudugunden-itibaren-baskin-bir-oyun-oynayan-takimimiz-ilk-yarida-2-gol-bulup-psikolojik-ustunl-3.jpg

Alınan bu galibiyet ile birlikte 5. Haftanın sonunda 12 puana ulaşan Selimiye Losta Spor ezeli rakibi Selimiye Futbol’un önünde liderliğini sürdürürken 4 puanda kalan Beldibi Spor 4. Sırada yer aldı.

bugun-ic-sahada-karsilastigimiz-beldibi-spor-musabakasindan-5-1-lik-net-bir-skorla-galip-ayrildik-karsilasmanin-ilk-dudugunden-itibaren-baskin-bir-oyun-oynayan-takimimiz-ilk-yarida-2-gol-bulup-psikolojik-ustunl-7.jpg

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