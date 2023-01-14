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Şenol Güneş'ten Konya'da flaş itiraf

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçından sonra yavaş oynadıklarını ve eksiklerinin olduğunu söyledi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:44
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Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Şenol Güneş'ten Konya'da flaş itiraf
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda aldıkları bu galibiyetin sevindirici olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Galibiyet iki tarafa da gelebilirdi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İki tarafın da kazanmaya ihtiyacı vardı. Maçın başında yediğimiz talihsiz gol, oyundan düşürmedi. Bu güzel bir şey. İlk başta biraz demoralize oldular ancak sonra toparladılar. Oyun olarak sıkıntımız olmadı ama daha fazla pozisyon üretmemiz gerekirdi. Yavaş oynadık.

Deplasmanda maç kazanamayan bir takım olarak ikinci yarı git gele cevap verdik ve son dakikalarda önde baskı yaparak gol attık, maçı kazandık. Takımın artıları fazlaydı. Konyaspor'a göre daha üstündük. Yine de eksiklerimiz var. Moral açısından kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Sonuna kadar arkadaşlarımız bunu yaptı. Bir arkadaşın hatasını bu gayretle diğerleri kapatmış oldu. Takım olmak için buna ihtiyaç var."

Güneş, sonradan oyuna giren ve skora etki eden futbolcuların performansından mutlu olduğunu vurgulayarak, "Daha iyi oynayan ve kazanan bir takıma dönüşeceğiz. Geriye bakmadan, ileri bakarak çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum." dedi.

Güneş, bir gazetecinin transfer çalışmalarına ilişkin sorusunu, "Gidecek veya gelecek konusunda hiçbir şey yok. Bunlara son gün karar verilir. Ancak olasılıklar vardı. Weghorst bunlardan biriydi, gitti. Kendisine başarılar diliyoruz. Şartlar onu getirdi. Şimdi elimizdekini değerlendireceğiz. Takviyeyi, varsa kulübün ekonomik gücüne ve takımın ihtiyacına göre değerlendireceğiz. Bunları zaten dışarda konuşmadım ama herkes bildiğini yazıyor." diye cevapladı.

Hiçbir oyuncuyla ilgili kararının olmadığına işaret eden Güneş, "Şimdi elimde olan oyuncuları sahaya sürdüm ama yarın ne gelişme olur bilmiyorum. Oynayan da gidebilir oynamayan da. Ona bakacağız. Çarşamba günü oynayacağımız maça bakacağım. Oyuncularımızı en iyi seviyede kullanmak istiyoruz. Henüz o seviyeye gelmedik." şeklinde konuştu.

Takımının puan ortalamasının düşük olduğunu aktaran Güneş, "Sezon başından beri baktığınızda zaten öyle olmasaydı, belki ben de gelmeyecektim. Burada mühim olan Beşiktaş'ın başarısı. Benden önceki hoca da katkı yaptı. Biz de katkı yapmaya çalışacağız. Burada önemli olan Beşiktaş'ın iyi olabilmesi. Beşiktaş'ın aldığı puan yeterli değil. Oyunumuz da yeterli değil." diyerek sözlerini tamamladı.

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