Serdal Adalı transfer yapılacak bölgeleri tek tek açıkladı: 10 numara ses getirecek

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, göreve gelmeleri halinde 3 çok iyi transferi takıma kazandıracaklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı transfer yapılacak bölgeleri tek tek açıkladı: 10 numara ses getirecek

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimde başkan adaylarından Serdal Adalı, projeleri ve hedeflerini anlatmaya devam ediyor.

NTV'ye konuk olan Adalı, seçilmesi durumunda hangi bölgelere transfer yapacaklarını açıkladı.

EN İYİSİNİ SEÇECEĞİZ
Serdal Adalı, "Rıza Hoca 2 veya 3 transfer düşünüyor. Stoper ve açık istiyor. Bana göre de acil olarak bir 10 numara ihtiyacımız var. 15 gündür de Mehmet Özdilek hoca hem mevcut scout ekibiyle hem de yurt dışındaki bir scout ekibiyle görüşüyor. Bu pozisyonlara uygun futbolcuların listesini çıkardı. Bunların arasından en iyisini seçeceğiz. Türkiye'ye gelmesi ses getirecek oyuncunun da maliyetine bakmayız. Devre arasında 3 ayrı noktaya çok iyi transfer yapılacak. Hepsi yabancı olacak diye bir şart yok. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularımızdan da olabilir" dedi.

TALİSCA'NIN MALİYETİNE BAKMAM
Serdal Adalı, taraftarın çok sevdiği Talisca konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Talisca'nın mukavelesini 3 yıl uzattılar daha yeni. 10-12 milyon Euro arası bir maaşı var. Bir sıkıntı olacak, 'ayrılmak istiyorum' diyecek veya kulübüyle bir problem yaşayacak. Küçük bir ışık alırsam gider alır gelirim. Hiç maliyetine bakmam. Şu an öyle bir ışık görünmüyor. 10 numarayla ilgili çok iyi, ses getirecek alternatiflerimiz var."

İlgili Haberler
Beşiktaş Brugge maçına hazır. Yağmur, fırtına dinlemediler
Beşiktaş Brugge maçına hazır. Yağmur, fırtına dinlemediler
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi Rize
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları belli oldu. Beşiktaş'ın rakibi Rize
Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat yönetiminde yer alacak bir yöneticiyi daha açıkladı
Yılmaz Erdoğan Beşiktaş'ın yönetimine aday gösterildi. Candaş Tolga açıkladı
Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı Dünya
ABD'den İsrail'e ‘sivil kayıplar’ çağrısı
7 dakikada 2 gol yiyen Galatasaray'da taraftar çıldırdı Spor
7 dakikada 2 gol yiyen Galatasaray'da taraftar çıldırdı
Paranın nerede olduğunu açıkladı. Emre Ulaş vatandaşa büyük hizmet etti Karikatür
Paranın nerede olduğunu açıkladı. Emre Ulaş vatandaşa büyük hizmet etti
Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti Magazin
Heidi Klum ve kızı Leni kırmızı iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti
Galatasaray'ı çıldırtan pozisyon! Spor
Galatasaray'ı çıldırtan pozisyon!
Van'da jandarmanın operasyonunda kilolarca toz esrar ele geçirildi Gündem
Van'da jandarmanın operasyonunda kilolarca toz esrar ele geçirildi
Tartıştığı çalışana kurşun yağdırdı. Kargo şubesinde dehşet anları Gündem
Tartıştığı çalışana kurşun yağdırdı. Kargo şubesinde dehşet anları