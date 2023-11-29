Serdal Adalı transfer yapılacak bölgeleri tek tek açıkladı: 10 numara ses getirecek

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimde başkan adaylarından Serdal Adalı, projeleri ve hedeflerini anlatmaya devam ediyor.

NTV'ye konuk olan Adalı, seçilmesi durumunda hangi bölgelere transfer yapacaklarını açıkladı.

EN İYİSİNİ SEÇECEĞİZ

Serdal Adalı, "Rıza Hoca 2 veya 3 transfer düşünüyor. Stoper ve açık istiyor. Bana göre de acil olarak bir 10 numara ihtiyacımız var. 15 gündür de Mehmet Özdilek hoca hem mevcut scout ekibiyle hem de yurt dışındaki bir scout ekibiyle görüşüyor. Bu pozisyonlara uygun futbolcuların listesini çıkardı. Bunların arasından en iyisini seçeceğiz. Türkiye'ye gelmesi ses getirecek oyuncunun da maliyetine bakmayız. Devre arasında 3 ayrı noktaya çok iyi transfer yapılacak. Hepsi yabancı olacak diye bir şart yok. Yurt dışında oynayan Türk oyuncularımızdan da olabilir" dedi.

TALİSCA'NIN MALİYETİNE BAKMAM

Serdal Adalı, taraftarın çok sevdiği Talisca konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Talisca'nın mukavelesini 3 yıl uzattılar daha yeni. 10-12 milyon Euro arası bir maaşı var. Bir sıkıntı olacak, 'ayrılmak istiyorum' diyecek veya kulübüyle bir problem yaşayacak. Küçük bir ışık alırsam gider alır gelirim. Hiç maliyetine bakmam. Şu an öyle bir ışık görünmüyor. 10 numarayla ilgili çok iyi, ses getirecek alternatiflerimiz var."