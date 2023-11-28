Serdal Adalı bir ismi daha açıkladı

Adalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli Basın Mensupları,

Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz.

Orhan ÖZALP,

Finans ve bankacılık sektöründe uzun yıllardır çalışan, özellikle Deutsche Bank’ta aldığı görevleri ve başarılı yöneticiliği ile dikkat çeken, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Orhan ÖZALP, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin finans ve bankacılık sektöründeki tecrübesi ve başarısı, camiamızı hakettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır.

Orhan ÖZALP Kimdir ?

Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden çift anadal lisans derecesiyle mezun oldu. Finans sektöründe çeşitli pozisyonlarda bulunan Özalp, 2006’da Deutsche Bank bünyesine katıldı.

Deutsche Bank’ın Finansal Çözümler Grubu, Yapılandırılmış Ürünler, Döviz ve Sabit Getirili Enstrümanlar (FICC) ve Hisse Senedi Türev Ürünler Satış Masası birimlerinin yöneticiliklerini yaptı.

2013’ten 2017’ye kadar Finansman ve Hazine Grubu Direktörü ve Yönetici Direktörü olarak çalışan Özalp, 2018’de Finansal Kurumlar ve Finansal Çözümler Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

2019’da Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Orhan Özalp, bu görevine ilaveten Deutsche Bank’ın Orta Avrupa ve Balkanlar Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi olarak görevini sürdürüyor.

Alev Okulları ve Avusturya Liseliler Vakfı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı ve mütevelliliği başta olmak üzere çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan Orhan Özalp, evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.