Serdal Adalı bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı yönetiminde yer alan 1 ismi daha kamuoyuyla paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı bir ismi daha açıkladı

Adalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli Basın Mensupları,

Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz.

Orhan ÖZALP,

Finans ve bankacılık sektöründe uzun yıllardır çalışan, özellikle Deutsche Bank’ta aldığı görevleri ve başarılı yöneticiliği ile dikkat çeken, Deutsche Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Orhan ÖZALP, Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenecektir. Kendisinin finans ve bankacılık sektöründeki tecrübesi ve başarısı, camiamızı hakettiği yere getirirken bize çok destek olacaktır.

whatsapp-image-2023-11-28-at-15-18-22.jpeg

Orhan ÖZALP Kimdir ?

Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinden çift anadal lisans derecesiyle mezun oldu. Finans sektöründe çeşitli pozisyonlarda bulunan Özalp, 2006’da Deutsche Bank bünyesine katıldı.

Deutsche Bank’ın Finansal Çözümler Grubu, Yapılandırılmış Ürünler, Döviz ve Sabit Getirili Enstrümanlar (FICC) ve Hisse Senedi Türev Ürünler Satış Masası birimlerinin yöneticiliklerini yaptı.

2013’ten 2017’ye kadar Finansman ve Hazine Grubu Direktörü ve Yönetici Direktörü olarak çalışan Özalp, 2018’de Finansal Kurumlar ve Finansal Çözümler Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

2019’da Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Orhan Özalp, bu görevine ilaveten Deutsche Bank’ın Orta Avrupa ve Balkanlar Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu yöneticisi olarak görevini sürdürüyor.

Alev Okulları ve Avusturya Liseliler Vakfı, Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı ve mütevelliliği başta olmak üzere çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yer alan Orhan Özalp, evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

ekran-alintisi-002.jpg

İlgili Haberler
Serdal Adalı Amerika'dan sürpriz bir ismi daha açıkladı
Hasan Arat'ın Serdal Adalı'ya canlı yayın teklifine Fuat Çimen'den flaş paylaşım
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı yağmur altında oynanan Samsunspor Beşiktaş maçını stattan takip etti
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil
Serdal Adalı yönetiminden 2 kişiyi daha açıkladı
Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha açıkladı
Hasan Arat Serdal Adalı'ya yüklendi: Beşiktaş olmasa sizi kim tanır
Serdal Adalı'dan Atatürk vurgusu: Tarif edilemez bir onur
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Telef olmuş Akdeniz foku kıyıya vurdu Yaşam
Telef olmuş Akdeniz foku kıyıya vurdu
O dizinin fişi çekildi. Yıldız kadro reytinglere yetmedi Magazin
O dizinin fişi çekildi. Yıldız kadro reytinglere yetmedi
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli Gündem
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi Spor
Fatih Altaylı TFF'nin iddiasını açıkladı. Suudi Arabistan'da final Ali Koç'un fikri mi
Emekli maaşları risk altında 'Çoğu kişinin haberi bile yok' SGK Uzmanı tek tek sıraladı Ekonomi
Emekli maaşları risk altında 'Çoğu kişinin haberi bile yok' SGK Uzmanı tek tek sıraladı
Halil Ergün gençlik sırrını açıkladı Magazin
Halil Ergün gençlik sırrını açıkladı