Serdar Ali Çelikler Ali Koç'un Aziz Yıldırım planını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ali Çelikler Ali Koç'un Aziz Yıldırım planını açıkladı
Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken Serdar Ali Çelikler'den flaş bir iddia geldi.

Sivasspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında işi zorlaşan Fenerbahçe’de gündem Mayıs ayında gerçekleşecek seçimlere çevrildi.

Mevcut başkan Ali Koç’un aday olmayacağını açıkladığı seçimde mevcut tek aday İş İnsanı Sadettin Saran.

Sadettin Saran’ın tek aday olması halinde Aziz Yıldırım’ın da seçime gireceği iddiaları Fenerbahçe kulislerinde konuşuluyor.

Seçim ile ilgili dedikodular her geçen gün artarak devam ederken ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia geldi.

Ali Koç’un aday olacağını söyleyen Çelikler Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasını beklediğini aktardı.

İşte Serdar Ali Çelikler’in açıklaması:

“Ali Koç’un buradaki hedefi şu; Sadettin (Saran) aday olsun. Aziz Bey’de Sadettin’e karşı çıksın sonra ben tekrar Aziz’in karşısına çıkayım. Sadettin nasılsa benim lehime çekilir ben Aziz’i bir daha yeneyim. Bütün motivasyonu bu. Çünkü 6 yılda kazandığı tek zafer Aziz Yıldırım’a karşı. Başka kazandığı zafer yok. O yüzden bir daha kazanıp Aziz Yıldırım’a karşı yeniden 6 sene sonra bir zafere imza atmak istiyor megola ideası bu”

İlgili Haberler
Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş gelişme
Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı
Fenerbahçeli Buse Naz evire çevire dövdü. Türk gibi kuvvetli sözünü kanıtladı.
Ergin Ataman'a soruşturma
Neriman kararını verdi
Morutan gerçeği herkesi ağlattı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek
İsmail Kartal'ın Beşiktaş geçmişi şaşırttı
Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş 1 bronz
Avrupa Şampiyonası'nda 1 gümüş 1 bronz
Mehmet Büyükekşi'ye açık destek. 'EURO 2024 onun hakkı'
Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanacakları 'çok tehlikeli bir senaryo' diyerek açıkladı
Son Haberler
İsteme merasiminde yaşayan duygusal anlar viral oldu Video
İsteme merasiminde yaşayan duygusal anlar viral oldu
Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu Yaşam
Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu
Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı Gündem
Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı Dünya
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı
Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı Spor
Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı
Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi Gündem
Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Ege Üniversitesi kampüsünde domuz yavrularıyla köpekler arasında kovalamaca Video
Ege Üniversitesi kampüsünde domuz yavrularıyla köpekler arasında kovalamaca