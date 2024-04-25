Serdar Ali Çelikler Ali Koç'un Aziz Yıldırım planını açıkladı

Sivasspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında işi zorlaşan Fenerbahçe’de gündem Mayıs ayında gerçekleşecek seçimlere çevrildi.

Mevcut başkan Ali Koç’un aday olmayacağını açıkladığı seçimde mevcut tek aday İş İnsanı Sadettin Saran.

Sadettin Saran’ın tek aday olması halinde Aziz Yıldırım’ın da seçime gireceği iddiaları Fenerbahçe kulislerinde konuşuluyor.

Seçim ile ilgili dedikodular her geçen gün artarak devam ederken ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia geldi.

Ali Koç’un aday olacağını söyleyen Çelikler Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasını beklediğini aktardı.

İşte Serdar Ali Çelikler’in açıklaması:

“Ali Koç’un buradaki hedefi şu; Sadettin (Saran) aday olsun. Aziz Bey’de Sadettin’e karşı çıksın sonra ben tekrar Aziz’in karşısına çıkayım. Sadettin nasılsa benim lehime çekilir ben Aziz’i bir daha yeneyim. Bütün motivasyonu bu. Çünkü 6 yılda kazandığı tek zafer Aziz Yıldırım’a karşı. Başka kazandığı zafer yok. O yüzden bir daha kazanıp Aziz Yıldırım’a karşı yeniden 6 sene sonra bir zafere imza atmak istiyor megola ideası bu”