Mehmet Büyükekşi'ye açık destek. 'EURO 2024 onun hakkı'

Son dönemde yaşanan skandallar sonrası her fırsatta istifası istenen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için bu kez destek geldi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'dan yapılan açıklamayla; Mehmet Büyükekşi'ye sahip çıkıldı, Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampionası'na A Milli Takım ile birlikte gitmesinin en doğal hakkı olduğu vurgulandı.

Mehmet Büyükekşi'nin, yayın ihalesinde kulüplerin hakkını koruduğuna yönelik ifadelerin yer aldığı açıklamada, yabancı hakem uygulaması yanlış bulundu, seçim için en uygun tarihin 18 Temmuz olduğu kaydedildi.

Alanyaspor'un açıklaması şöyle: