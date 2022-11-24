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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan olay yakınlaşma

Cem Yılmaz'ın Seda Akman ile yeni aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Yılmaz'ın önceki gece eski aşkı Serenay Sarıkaya ile birlikte eğlenmesi kafaları karıştırdı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:49
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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz sorusunu geçiştirdi

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan olay yakınlaşma
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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşamış, sonra adı Seda Akman ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Yılmaz'ın son olarak eski aşkıyla yakınlaşması gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Alice Müzikali' gösterisinin çıkışında Etiler'de görüntülendi. Trafikte otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere yansıyan Sarıkaya, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"YAKINLAŞMANIZ OLDU" DENİLDİ

Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Eski sevgiliniz Cem Yılmaz ile oyundan sonra bir mekanda eğlendiniz, yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu?" sorusuna, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" şeklinde yanıt verdi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi" sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.


 

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