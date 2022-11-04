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Serenay Sarıkaya roman havası oynadı. Hayranları tık rekoru kırdı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya Netflix'in düzenlediği gecede yırtmaçlı mini eteği ile göz kamaştırdı. Sarıkaya'nın sahnede 'Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile Roman havası oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:55
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Serenay Sarıkaya'nın roman havası sosyal medyayı yıktı geçti

Serenay Sarıkaya roman havası oynadı. Hayranları tık rekoru kırdı
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Yakında "Şahmaran" dizisi başlayacak olan Serenay Sarıkaya, Netflix’in gecesine şıklığı ve dansıyla damga vurdu.

Yırtmaçlı göz kamaştıran bir mini etek giyen Sarıkaya üzerine de beyaz bir gömlek tercih etti. Güzel oyuncunun Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynaması ise salonu yıktı geçti.

Sarıkaya’nın düzenlene gecedeki roman havası performansı sosyal medyada viral oldu. O anlar binlerce kişi tarafından izlendi.
 

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