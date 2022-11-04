Serenay Sarıkaya roman havası oynadı. Hayranları tık rekoru kırdı

Yakında "Şahmaran" dizisi başlayacak olan Serenay Sarıkaya, Netflix’in gecesine şıklığı ve dansıyla damga vurdu.

Yırtmaçlı göz kamaştıran bir mini etek giyen Sarıkaya üzerine de beyaz bir gömlek tercih etti. Güzel oyuncunun Rıza Kocaoğlu ile karşılıklı Roman oynaması ise salonu yıktı geçti.

Sarıkaya’nın düzenlene gecedeki roman havası performansı sosyal medyada viral oldu. O anlar binlerce kişi tarafından izlendi.

