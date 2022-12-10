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Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranına açtığı dava sonuçlandı

Serenay Sarıkaya, evinin önünde kendisini tehdit eden saplantılı hayranı Tayfur D.’ye dava açmıştı. Mahkeme Tayfur D.’nin akıl sağlığı yerinde olmadığı için, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına karar verdi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 08:33
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Geçtiğimiz Ocak ayında, Serenay Sarıkaya'ya'nın önünü kesen saplantılı hayranına verilen ceza belli oldu.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranına açtığı dava sonuçlandı
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Serenay Sarıkaya’yı takip eden Tayfur D. geçtiğimiz ocak ayında sanatçının Etiler’de oturduğu sitenin önüne gelip aracının önünü kesti. Otomobilde olmayan Sarıkaya, olayı öğrenince KADES’ten yardım çağırmıştı

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve Tayfur D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırıp şikâyetçi olmuştu

Mahkeme, Adli Tıp’ın “sanığın cezai sorumluluğunun olmadığı” yönündeki raporunu göz önüne alarak önceki gün kararını açıkladı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan Tayfur D.'nin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi, ‘tehdit’ suçundan ise beraat etti.

Kaynak: Hürriyet/Kelebek

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