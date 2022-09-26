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Didem Soydan'dan flaş Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya açıklaması

Oyuncu Burak Deniz’in sevgilisi Didem Soydan, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in gizli aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 10:47
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Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Soydan o iddiaları cevapladı

Didem Soydan'dan flaş Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya açıklaması
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Manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 

Soydan'ın sevgilisi Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmıştı. 

 

“NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR”

Yazılan haberler ile alakalı Serenay Sarıkaya cephesinden gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yapılmıştı ancak, bu iddialar hakkındaki sorulara Soydan "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını verdi.

“KESİNLİKLE ÖYLE BİR İNSAN DEĞİL”

Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz'in geçtiğimiz günlerde Adana'daki bir otelde  Nilperi Şahinkaya'ya küfür etmesi ve olayın mahkemeye gitmesi durumu ile alakalı ise, "Kendisi de çok üzgün. Gerekli açıklamayı da yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil" diye konuştu.  

Öte yandan Nişantaşı'nda ikinci dükkanı açtıklarını söyleyen Soydan, ticari hayatının güzel gittiğini dile getirdi.
 

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