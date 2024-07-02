Sergen Yalçın hangi bakana patladı: Senin başka işin yok mu tam bir felaket

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gazeteci Candaş Tolga Işık’la Kafa Sports’ta yaptığı programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a tepki gösterdi.

“YA SEN NİYE KONUŞUYORSUN ABİCİM?”

A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki maçlardan sonra sonlarında odasında futbolcularla Cumhurbaşkanı’nı konuşturan Bakan Bak’ı eleştiren Gazeteci Işık, “O telefon işi koskoca ülkenin bakanının, federasyon başkanının o çok kötü bir görüntü. Ben anlamıyorum bunun neden reklamını yapıyorlar. Bu çok itici bir görüntü. Maç bitmiş, TRT’de Spor Bakanı konuşuyor. Ya sen niye konuşuyorsun abicim? Senin zaten işin orda olmak, o insanlara destek olmak, o takıma, o çocuklara destek olmak. Her maçtan sonra Spor Bakanı konuşuyor ya, ben böyle bir şey görmedim. Hep elinde telefon, Cumhurbaşkanıyla konuşturuyorlar soyunma odasında. Federasyon başkanının suratında anlamsız bir gülme sürekli. En çok çocuklar rahatsız oluyor bu durumdan. Ben boş konuşmam” İfadelerini kullandı.

“SPOR BAKANI’NIN BAŞKA İŞİ YOK MU, TAM BİR FELAKET”

Teknik Direktör Sergen Yalçın da Spor Bakanı’ndan rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi:

O Spor Bakanı(Osman Bak) tam bir felaket ya… Rol çalıyor hocam rol… Futbolcular nasıl rahatsız olmasınlar? Adamlar oraya gitmiş, lig bitmiş… Yorgunlar zaten, orada çok zor bir turnuva oynuyorlar, ülkeyi temsil ediyorlar. Sürekli birileri çıkıyor, konuşuyor. Sürekli birileri açıklama yapıyor kendi kendine… Ya kardeşim çıkın şu işin biraz dışına ya… Karışmayın, bırakın çocuklar oynasınlar. Adamları rahat bırakın, sürekli telefonu arıyorlar Cumhurbaşkanı’nı. Ya sizin başka işiniz yok mu? Niye siz koskoca Cumhurbaşkanı’nı bu işlere sokuyorsunuz. Ne oldu ki daha? Bir şey olmadı ki… Bir yarı finale kalalım, bir şey yapalım da bir başarı olsun.