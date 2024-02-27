Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı

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Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı
Şampiyonluk yarışında üst üste gelen puan kayıplarıyla büyük yara alan Panathinaikos'ta hedefte Türk teknik adam Fatih Terim var.

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, eski Trabzonsporlu oyuncular Bakasetas ve Vitor Hugo’yu kadrosuna katmasına rağmen Yunanistan Süper Liginde istediği sonuçları alamadı.

Son maçta evinde Kifisia ile 1 – 1 berabere kalan Panathinaikos, AEK ve Paok’un gerisinde 3. sırada kaldı.

Bu durum taraftarların tepkisini çekti.

Birçok taraftar, kulüp başkanı Alafoussos ve Fatih Terim’in istifa etmesini talep etti.

Bazı taraftarlar ise “Lig bitti” veya “Bu Ivan Jovanovic’in hatası” gibi yorumlar yaptı.

Panathinaikoslu bazı taraftarlar Alafouzos’un Terim’i gönderip Jovanovic’i şansı varken geri getirmesini isterken bazıları ise başkan ve Terim’in aynı anda istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Yunan basını da Fatih Terim’i eleştirdi.

Maç sonrası haberlerde “Panathinaikos kendini şampiyonluktan etti” gibi başlıklar atıldı.

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