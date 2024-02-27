Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'yi istifaya çağırdı. Artık fayda getirmezler

Selahattin Ekrekli
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'yi istifaya çağırdı. Artık fayda getirmezler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; yeni seçildikleri için Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF'ye destek verdiklerini, ancak son dönemde yaşananlardan sonra bu fikirlerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Galatasaray ile Bilyoner arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha sonra gündeme dair sorulara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet eden Dursun Özbek, "Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söylemiştim. Onların arkasında duruk, ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız" diye konuştu.

VAR uygulamalarında tereddütler bulunduğunu da sözlerine ekleyen Özbek, "Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var" dedi.

Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezaya da tepki gösteren Dursu Özbek şu ifadeleri kullandı: "Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu."

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