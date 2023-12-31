Sergen Yalçın Süper Lig ekibiyle anlaştı. Herkes Beşiktaş'ı beklerken ters köşe yaptı

Teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor takımın başına Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.
Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi
Deneyimli teknik adamın Salı günü Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.
Son olarak 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Sergen Yalçın siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
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