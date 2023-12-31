Sergen Yalçın Süper Lig ekibiyle anlaştı. Herkes Beşiktaş'ı beklerken ters köşe yaptı

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Sergen Yalçın Süper Lig ekibiyle anlaştı. Herkes Beşiktaş'ı beklerken ters köşe yaptı
Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın Antalyaspor'un başına geçiyor.

Teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayıran Antalyaspor takımın başına Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.

Akdeniz ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi

Deneyimli teknik adamın Salı günü Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Son olarak 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran Sergen Yalçın siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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