Samet Akaydin ile ilgili inanılmaz iddia. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Samet Akaydin ile ilgili inanılmaz iddia. Duyanlar kulaklarına inanamadı
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok eleştirilen futbolcusu Samet Akaydin ile ilgili ortaya atılan bir iddia şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'de bu sezon en çok eleştirilen futbolcuların başında Samet Akaydın yer aldı.

Maçlarda yaptığı büyük hatalarla dikkat çeken Samet Akaydın'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

073227559-26f4033a34e72a5a9c5c268ee08c7d08.jpg

Ajansspor'daki habere göre; Samet Akaydın'a İtalya Serie A'dan iki takım talip oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kefil olduğu belirtilen haberde Fiorentina ile Genoa'nın Samet Akaydın için sarı lacivertli kulüple görüşmek istedikleri ileri sürüldü.

29 yaşındaki Samet Akaydın, geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilmişti.

İlgili Haberler
İYİ Parti Genel Merkezine Atatürk Fenerbahçe ve Galatasaray bayrakları asıldı
Fenerbahçe'de yeni defans krizi kapıda. 5 maçta kesin yoklar
Galatasaray deplasmanda mağlup oldu. Lider Fenerbahçe ile fark açıldı
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak açıklamasındaki nazik dil ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaraylıların çok seveceği Beşiktaşlıların alkışlayacağı karikatür. Emre Ulaş Arapları çatlatacak karikatürü çizdi
Fenerbahçe 7 farkla kazandı üst üste 7. galibiyetini aldı
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı
Son Haberler
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı Gündem
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı
Zeugma’da hedef 600 bin Kültür Sanat
Zeugma’da hedef 600 bin
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti Dünya
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı Dünya
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı Dünya
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor Gündem
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor