Samet Akaydin ile ilgili inanılmaz iddia. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Fenerbahçe'de bu sezon en çok eleştirilen futbolcuların başında Samet Akaydın yer aldı.

Maçlarda yaptığı büyük hatalarla dikkat çeken Samet Akaydın'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'daki habere göre; Samet Akaydın'a İtalya Serie A'dan iki takım talip oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kefil olduğu belirtilen haberde Fiorentina ile Genoa'nın Samet Akaydın için sarı lacivertli kulüple görüşmek istedikleri ileri sürüldü.

29 yaşındaki Samet Akaydın, geçen sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilmişti.