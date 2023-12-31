Elneny Süper Lig'e geri dönüyor

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal ile sözleşmesinin son yılına giren Elneny ara transfer döneminde İngiliz ekibini terk etmeyi düşünüyor.
3 KULÜP BİRDEN TALİP OLDU
Mısırlı yıldız futbolcu için Süper Lig devlerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kıran kırana bir yarışa girdi.
ARAPLAR DA DEVREDE
31 yaşındaki orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan ekiplerininde devrede olduğu gelen haberler arasında.
PERFORMANSI
2019-2020 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Elneny siyah-beyazlılar ile çıktığı 26 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
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