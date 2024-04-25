Sergen Yalçın'a büyük şok. Bunu hiç beklemiyordu

Ekonomik sıkıntı yaşayan Süper Lig ekibi Antalyaspor yıldız oyuncusundan gelen haberle sarsıldı. Zymer Bytyqi, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kosovalı futbolcu bir süre FIFA'ya başvurmuştu. Kırmızı-Beyazlı kulübe Zymer Bytyqi'nin parasının ödenmesi için süre verilmişti. Ancak belirtilen sürede parasını tahsil edemeyen 27 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu sözleşmesini tek taraflı fesih etmek için düğmeye bastı.

Antalyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirim Bytyqi'nin, Antalyaspor'dan ayrılması resmen kesinleşmiş oldu.

Zymer Bytyqi'nin, Antalyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Kulüpte 3 aylık alacağı bulunan Kosovalı futbolcunun açtığı dava sonrası Antalyaspor'a 2.2 milyon Euro'luk fatura çıkarma ihtimalının olduğu gelen haberler arasında.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu gelişme sonrası iyice sıkıntıya girdi. Zaten kısıtlı kadrodan şikayetçi olan tecrübeli hocanın yönetimle bir görüşme yapması bekleniyor.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla 33 maçta süre alan Zymer Bytyqi, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.