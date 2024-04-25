Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaştı. Transferi Fransızlar duyurdu

Fatih Saboviç
Fenerbahçe dünya yıldızıyla anlaştı. Transferi Fransızlar duyurdu
Sezonu 4 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, WNBA'den transfer transfer yapıyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, gelecek sezonun çalışmalarına başlamış durumda... L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen Julie Allemand ile anlaşmaya vardı.

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TAKIM ARKADAŞLARI BULUŞUYOR
Avrupa'da 7 sezondur Fransız ekibi ASVEL'de forma giyen Allemand gelecek sezon Fenerbahçe'de ter dökecek ve aynı zamanda Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Emma Meesseman ile buluşacak.

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Geçtiğimiz sezon ASVEL formasıyla 10.3 sayı, 4.1 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları ile oynayan Julie Allemand performansıyla alkış almıştı.

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