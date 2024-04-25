Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki

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Hasan Arat'tan Ali Koç'a derbi öncesi flaş telefon. Öyle bir şey istedi ki
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iki başkan arasında telefon trafiği yaşandı.

Süper Lig'in 34. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe; Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-Lacivertli ekip geçen hafta aldığı Sivas beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alsa da zirve mücadelesine devam edebilmek için mutlak kazanmak istiyor.

Siyah-Beyazlılar'da da Süper Lig'i 3. sırada tamamlama hedefi adına tek düşünce 3 puan...

27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki başkan arasında sürpriz bir telefon trafiği yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü; derbi bilet fiyatlarını belirlerken deplasman tribünü için bin 40 TL fiyat biçmişti.

Bu rakamı çok bulan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Ali Koç'u telefonla aradı. 9 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada misafir seyirci bölümü için ayrılan biletlerin 340 TL'den satışa sunulduğunu hatırlatan Arat, Ali Koç'tan indirim talep etti.

Bunun üzerine Başkan Ali Koç gerekli talimatları verdi ve deplasman tribün bilet fiyatları akşam üzeri 800 TL olarak güncelledi.

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