Muslera emekli oldu

Uruguay Futbol Federasyonu Galatasaray’da forma giyen Fernando Muslera’nın milli takımdan emekli olduğunu duyurdu.

Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Uruguay A Milli Takımı ile bu zamana kadar 133 maçta forma giyen Fernando Muslera bu maçlarda 135 gole engel olamadı. 54 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

37 yaşındaki deneyimli file bekçisi Galatasaray ile geçtiğimiz günlerde yeni sözleşme imzalamıştı.