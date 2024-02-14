Serhat Ulueren 'Türkiye Kupası kurasında şike var' dedi. Gökmen Özdenak sahip çıktı

Serhat Ulueren'in kurada Galatasaray ile Fenerbahçe'yi eşleştirmek için bir sistem kurulduğunu söylerken Galatasaray yorumcusu Gökmen Özdenak ise "Bu gayet normal" diyerek tepki topladı.

İşte Serhat Ulueren'in kura çekimiyle ilgili sözleri:

Bugün gerçekleşen kura çekiminde hile ve şike vardı. Amaç Fenerbahçe ve Galatasaray'ı finale çıkarmak.

Beşiktaş ve Trabzonspor da iyi kura aldı. Herkesin istediği gibi oldu.

"KADIN DOĞRUDAN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"

Kurayı sunan kadın, topları karıştırmadan birden Fenerbahçe'yi seçti, hiçbir şey yokmuş gibi yaptı.

O kadar kurgu olduğu apaçık ortada.

Diğer maçlara bakın tribünler bomboş, reyting için yapıldı.