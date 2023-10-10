Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteriyle ikonik bir isim haline gelen oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ı pek çok kişi Karadenizli sanıyordu. Karadeniz türküleri söylemesi nedeniyle Karadenizli sanılan ünlü isim aslen bakın nereliymiş

Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı

Leman Sam ile Selami Sam'ın kızı Şevval Sam, oyunculuk ve şarkıcılık alanlarında kendisini ispatlamış bir isim.

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Yıllar önce Karadeniz'de çekilen 'Gülbeyaz' dizisiyle tanınan Sam, aynı zamanda Karadeniz şarkıları seslendirdiği için pek çok kişi tarafından Karadenizli sanılıyordu.

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Karadeniz türküleri söyleyen Şevval Sam, daha önceleri verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

''Onlar beni kendilerinden bildi ve beni kucakladı. Ben her zaman büyük bir vefa duygusu hissediyorum onlara karşı. Artık Karadenizli oldum sayılır. Yıllar oldu. Bir tarafım gerçekten Karadenizli çünkü esas mesele orada doğmuş olmak değil, gerçekten o kültürün bir parçası haline dönüşmek aynı zamanda.

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Bunca yıl, tabii ki Kazım'la başlayan yolculuğum, bir noktada kalbimin büyük bir parçasını gerçekten Karadenizli yaptı. Ben gerçek bir memleket aşığıyım. Bütün kültürlerine, coğrafyasına, iklimine, her şeyine büyük bir aşk duyuyorum bu toprakların ama Karadeniz'in zaman içinde bende bambaşka bir yeri oldu.''

11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğan Şevval Sam, anne tarafından Hakkari, baba tarafından ise Ankaralı.

Şevval Sam aslen bakın nereliymiş...

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