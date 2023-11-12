Ünlü sanatçı doğum gününü 'Ölüler Günü'nde kutladı 'Ölüler Günüde ölüverip sıfırlanayım dedim''

Sahnelerin ve ekranların sevilen ismi başarılı sanatçı Şevval Sam, yıllardır düşlediği hayalini gerçekleştirdi,

Her sene kasım ayında Meksika'da düzenlenen ''Ölüler Günü Festivaline katılan sanatçı 50'nci yaş gününü burada kutladı.

Sosyal medya hesabından doğum gününü paylaşan Sam hislerini şu sözlerle dile getirdi.

''Çoook uzaklardan yazıyorum dostlar...(11 saatfark) bu sene bi 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim hatta ölüler gününde bi ölüverip sıfırlanayım dedim.%0 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce..acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum.Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti...Prenses'imin ülkesine. Bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim.Dünya değişiyor her geçen gün gezmek görmek lazım.Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim.Bir kaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir. Bi açılış yapayım.Yeni yaşımı kutlayan herkese çoook teşekkür ediyorum.Cevap verebildiklerim veremediklerim..sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen''

Meksika'da geçirdiği tatil sürsince şarkı söylemeyide ihmal etmeyen Şevval sam Meksikalı gitar sanatçısına da İspanyolca söylediği şarkı ile eşlik etti.

ÖLÜLER GÜNÜ NEDİR?

Ölüler Günü, 1 ve 2 Kasım’da, öbür dünyadan ruhların geçici olarak geri dönüşünün kutlandığı gündür. 1 Kasım günü çocuk ruhların 2 Kasım günü ise yetişkin ruhların dünyayı ziyaret ettiğine inanılır. El Día de Los Muertos (Ölüler Günü) esas olarak bir Meksika bayramı olarak bilinir, ancak bunun farklı versiyonları Latin Amerika‘nın çoğunda kutlanır.

Bu bayramda, ölenler anılır. Hispanik öncesi ve Katolik inançlarının bir karışımı olan Ölüler Gününde ölenler yad edilir. Tarihler birbirine yakın olsa da Ölüler Günü, Cadılar Bayramı’ndan ayrı bir bayramdır Görünüşte ortak unsurlara sahip gibi görünebilirler, ancak Cadılar Bayramı ve Ölülerin Günü arasında önemli farklılıklar vardır.

Sunak, Ölüler Günü’nün kutlanmasının merkezinde yer alır. Ölen kişinin onuruna bir sunak yapılır ve bir mezarlıkta veya evde gösterilebilir. Yiyecek, içecek ve değerli eşyalar bu sunaklara bırakılır.