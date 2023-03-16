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Şeyma Subaşı yeni bir kazanç kapısı buldu. Paraya para demeyecek

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı iş insan ıMeedo ile birlikte olan Subaşı evlilik için gün sayarken kendisine yeni kazanç kapısı buldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:17
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Paraya para demeyecek. Şeyma Subaşı yeni bir kazanç kapısı buldu.

Şeyma Subaşı yeni bir kazanç kapısı buldu. Paraya para demeyecek
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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu. Medya patronu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Subaşı evlilik için gün sayıyor.

Sosyal medya fenomeni Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenecek

Şeyma Subaşı bir yandan evlilik hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da kendisine yeni bir kazanç kapısı buldu..

Ünlü fenomen bundan böyle para karşılığında özel hayatını gözler önüne serecek. İsteyen herkes parayı bastırıp ünlü fenomenin özel hayatını izleyebilecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.

"Seyahatlerimden ve hayat yolculuklarımdan daha fazlasını görmek için" deyip takipçilerini abone olmaya çağıran Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Abone olanlar için Subaşı, özel hayatından canlı videolar yayınlayıp özel fotoğraf ve hikayeler paylaşacakmış.

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