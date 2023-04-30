Şeyma Subaşı son defa bekarlığa veda partisi yaptı. 1ay önce de yapmıştı

5 Mayıs'ta Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi. 90'lar temalı bir parti organize eden Subaşı, parlak elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı son defa bekarlığa veda partisi yaptı. 1ay önce de yapmıştı

Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle ünlenen Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. 5 Mayıs'ta Marekeş'te nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarını davet ettiği bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

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DOYASIYA EĞLENDİ

Turks ve Caicos Adaları'ndaki Amanyara'da 90'lar temalı bekarlığa veda partisi düzenleyen Subaşı, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yakın arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Subaşı, partiden fotoğrafları da Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı. Gecede parlak uzun bir elbise tercih eden Subaşı, saçlarını da kabarık şekilde kıvırcık yaptırdı.

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ABLASI DÜĞÜNE GELMEYECEK

Şeyma Subaşı, "Tüm dünya bu düğünü konuşacak" dediği nikahını da 15 kişiyi davet etti. Özgür ruhlu insanların davet edildiğini söyleyen Subaşı, ablası Kübra Açıl'ın düğününe gelmeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ablamı davet ettim ama bahane sunarak gelmeyeceğini söyledi" dedi.

İŞTE ŞEYMA'NIN PARTİSİNDEN FOTOĞRAFLAR

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