Şeyma Subaşı’nın tuvaletten gizlice yaptığı hareket olay oldu. Veliaht Prensin partisinde yasakları deldi

Reyhan Altay Aşan
Şeyma Subaşı’nın tuvaletten gizlice yaptığı hareket olay oldu. Veliaht Prensin partisinde yasakları deldi
Bahreyn’de başlayan Formula 1 yarışını seyretmeye giden Şeyma Subaşı, veliaht prensin partisinde gizlice döktürdü.

Nefesleri kesen Formula 1 yarışları 2024 sezonuna Bahreyn’de başladı. Sezonun ilk yarışını izleyen ünlü isimler arasında Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı da bulundu.

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Subaşı, gündüz yarışları izledi, ardından gece Veliaht Prens Salman’ın partisine katıldı. Görüntü almanın yasak olduğu partide Subaşı’nın tuvaletten gizlice görüntü verdiği, video çektiği anlar dikkat çekti.

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TAKİPÇİLERİNE PAYLAŞIM YAPTI

Var Mısın Yok Musun yarışması ile ünlenen, ardından Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelik ve evlilik ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, takipçileri için Bahreyn’den yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Subaşı, veliaht prensin partisinde görüntü almanın yasak olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu tuvalette aldı. Subaşı, tuvalette çektiği fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaştı.

Subaşı’nın o anlarda tuvalette göğüs dekolteli ve dantel detaylı elbisesiyle başını örterek dans ettiği görüldü.

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