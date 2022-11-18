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Siirt Üniversitesi 7 işçi alacak

Siirt Üniversitesi bünyesinde temizlik görevlisi, büro memuru ve hayvan bakıcısı olmak üzere 7 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 06:43
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Siirt Üniversitesi temizlik görevlisi, büro memuru ve hayvan bakıcısı olarak 7 işçi alacak

Siirt Üniversitesi 7 işçi alacak
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Siirt Üniversitesi ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, büro memuru ve hayvan bakıcısı olarak 7 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete'de Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: '' Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı iş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır.'' denildi.

Hayvan Bakıcısı özel şartları arasında Sürü Yetiştiriciliği Eğitimi Belgesine sahip olmak bulunmakta olup, ilanın yayınlandığı tarihten önce bu belgeye sahip olunması gerekmektedir. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ayrıca Türkiye iş Kurumu müdürlüklerinden de yapılabilecektir. Adayların ilanla ilgili tüm ayrıntılara Üniversitemiz web sayfası (https://www.siirt.edu.tr) üzerinden erişebilecektir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ihtiyaç halinde başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 telefon numaraları ve [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

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