Sıla Türkoğlu’nun zirve yürüyüşü

Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, dizi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana adından sıkça söz ettiriyor.

Oyuncu, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, son 3 aydır ‘sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncular’ listesinde zirvede yer alıyor.

Sıla Türkoğlu, 2. sezonu ile ekrana gelen dizide oyunculuk performansıyla zaman zaman devleşiyor. Onu, uzun yıllar daha çok konuşacak gibiyiz. Çünkü, bunun sinyallerini ete kemiğe büründüğü karakterinin duygularını izleyiciye çok iyi yansıtarak veriyor.

Ekranlar onları özlemiş

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Sandık Kokusu (Show TV) için ‘Umut verdi’ demiştim. Öyle de oldu.

Dizi, önceki akşam ekrana gelen 2. bölümüyle Total’de 2., AB’de 1. ve ABC’de ise 2. oldu. Ekranlar, Özge Özpirinçci ile Demet Akbağ’ı özlemiş. Eee, haliyle muhteşem oyunculuklarına hikâyenin de güzelliği eklenince başarı geliyor.

Önümüzdeki bölümlerde neler olur? Sandık Kokusu aynı başarıyı devam ettirir mi? Zaman içerisinde göreceğiz.

Sosyal medyada ne konuşuldu?

Televizyon Dünyası: “Her sene olduğu gibi bu sene de Ocak ayında 1-2 haftalığına diziler araya girecek diye düşünüyorum. Bu arayla ilgili haberleri de birkaç güne duyarız…”

Müzik ve TV: “Sandık Kokusu’ndaki Karsu ve çocuğuna bakan adam (Ozan) bana Kadın’daki Arif & Bahar’ı anımsatıyor. Acaba öyle bir hikâye yazılır mı sizce?”

Sina Koloğlu: “Yalı Çapkını final yapıyor mu? Bu haber tabii ki büyük ilgi gördü. En çok izlenen dizilerin başında geliyor. Ekip, ‘Artık tadında bırakalım’ demiş. Yayıncı kuruluşa sordum durumu; ‘Tam tersi yeni sezon prototipimiz içinde yer alıyor’ dediler. ‘Bu kadar reyting getiren diziyi bitirmek olur mu? Hatta senaryoyu daha da geliştirerek yeni sezona hazırlık yapılacak’ cevabını aldım.”