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  • Alaattin Çakıcı azlettiğini söylemişti. Avukat Can Sevinç Sinan Ateş'i hatırlattı

Alaattin Çakıcı azlettiğini söylemişti. Avukat Can Sevinç Sinan Ateş'i hatırlattı

Alaattin Çakıcı'nın azlettiğini söylediği avukat Can Sevinç konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 18:25
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Çakıcı'nın azlettiği avukat açıklama yaptı. Sinan Ateş'i hatırlattı

Alaattin Çakıcı azlettiğini söylemişti. Avukat Can Sevinç Sinan Ateş'i hatırlattı
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Alaattin Çakıcı avukatı Can Sevinç'i "hiçbir alakam kalmamıştır" diyerek azlettiğini duyurdu. Sevinç'ten bir açıklama geldi.

Avukat Can Sevinç, Çakıcı'nın açıklamasıyla Sinan Ateş'in başına gelen gibi bir sonun kendisi için hazırlandığını iddia etti.

Can Sevinç yaptığı açıklamada, Çakıcı'nın avukatlığından kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyerek, Çakıcı'nın açıklamasının kendisine yönelik bir saldırı yapılabileceğinin işareti olduğunu ileri sürdü.

Alaattin Çakıcı'nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan vasıtasıyla  yaptığı açıklama için sosyal medya hesabından, "Şafak Mahmutyazıcığlu, Sinan Ateş ve diğer rahmetli insanların başına gelen gibi bir sonun hazırlayıcısıdır, altyapısıdır" ifadelerini kullanan Sevinç, şunları söyledi:

"Hayranıyım, seveniyim ve yanlış yaptığı için bu eylemi gerçekleştirdim ifadelerine hazır olun mesajıdır. Benim kullandığım hesaplar annemin üzerinedir ve hepsini ben kullanmaktayım. Fakat bu veya bunun gibi bilgiler özel bilgilerdir. Benim bugüne kadar yaşadıklarımı Alaattin Çakıcı’nın tüm çevresi bilmektedir. Bana gelecek bir kurşun yaşadıklarım içinde en hafifi olacaktır. Son olarak da CHP üyeliğimi silmediğim için yaşadıklarım ve maruz kaldığım tüm davranışlar hoş gelmiş sefa gitmiştir.

Eğer başıma bir şey gelirse ve aranızda olmazsam bu hayatta en büyük başarım Atatürk’ün bize gösterdiği yoldan bir an bile sapmamış olmamdır.

Av. Can Sevinç"

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Zahide
17.01.2023 18:56
Böyle gencecik çocuklardan ne istiyorlar ?bu çocukları önce yanlarına alıp sonra niye afaroz ediyorlar koca koca yaşlı adamlar gençlerle niye oynuyorlar  
 
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