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Alaattin Çakıcı ‘hükümet istifa’ çağrısını yapanları hedef aldı

Alaattin Çakıcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki "Hükümet istifa" sloganlarını hedef aldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 19:36
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Alaattin Çakıcı ‘hükümet istifa’ çağrısını yapanları hedef aldı

Alaattin Çakıcı ‘hükümet istifa’ çağrısını yapanları hedef aldı
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Depremlerin ardından oynanan ilk Süper Lig maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinde "Hükümet istifa" sloganları atıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş maçındaki tezahüratların sonra sosyal medya hesabından "Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" ifadelerini kullanarak kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ÇAKICI TARAFTARLARI HEDEF ALDI

Bahçeli'nin girişimiyle çıkarılan infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da hükümeti istifaya çağıran taraftarları hedef aldı.

“KİM AKTİF GÖREV ALMIŞ İSE ALLAH'IN LANETİ ÜZERLERİNE OLSUN”

Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ederken rabbimin rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır.

Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım.

Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."

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