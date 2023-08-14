Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez nikâh masasına oturup kısa sürede boşanan şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam Nevşehir konseri öncesi kameraların karşısına geçti ve özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sinan Akçıl evliliğin eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı

Sinan Akçıl, Kültür Bakanlığının düzenlediği Kültür Yolu ve Balon Festivali kapsamında Nevşehir’in incisi Göreme’de sahne aldı. Alanı dolduran on binlerle, şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Akçıl, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Yıllar önce göremeye geldiğini ve o zaman ki kız arkadaşına balon da evlilik teklifi hazırlığı yaptığını anlatan Sinan Akçıl, hava muhalefeti dolayısıyla balon kalkamayınca, bu işte bir hayır vardır diyerek evlilik tekliften vazgeçtiğini ve 2 ay sonra da ayrıldığını söyledi.

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Sözlerine devam eden Akçıl, “Balon aramıza girdi” açıklamasında bulundu. Sinan Akçıl’ın hangi sevgilisinden bahsettiği merak konusu oldu. Akçıl, Burcu Kıratlı ile iki defa evlenmişti.

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