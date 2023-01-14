﻿Sinan Ateş cinayeti ve Uygur Türkleri...

Türkiye'yi ve İslam dünyasını ilgilendiren iki önemli haber var ama siyasi partilerin Karar, Yeniçağ ve Veryansın TV gibi birkaç gazete veya İnternet sitesi dışında medyanın gündeminde yer almadı!

Karar'ın haberine göre Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı Dr. Ali Rashid el-Nuaimi başkanlığındaki 14 Müslüman ülkeden 30'dan fazla Müslüman lider ve akademisyen, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediği Doğu Türkistan'ı ziyaret etti.

Çin'in bölgede yaşayan Uygur Türklerini toplama kamplarında tuttuğu, 2017'den bu yana yaklaşık 16 bin caminin yerle bir edildiği veya hasar gördüğü, 100 binlerce çocuğun zorla ailelerinden alınarak yatılı okullara gönderildiği bütün dünyada biliniyor.

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Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, milyonlarca Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk halklarından tutukluların "beyin yıkama, işkence, tecavüz, cinsel istismar ve organ ticaretine" maruz kaldığı belirtiliyor.

Doğu Türkistan'da gerçek durum bu iken ziyaretten sonra açıklama yapan Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı Dr. Ali Rashid el-Nuaimi, Uygur Türklerini sokaklardaki sivilleri, dini liderleri öldürmekle suçladı.

Heyette yer alan Suudi Arabistan'ın eski eğitim bakanı Dr. Abdullah el-Ubeyd, "Hükümet şiddeti, aşırılığı ve terörizmi ortadan kaldırmak için büyük ve tutarlı bir çaba sarf ediyor, ancak hala terörü ve şiddeti kışkırtan aşırı fikirler var" dedi.

Mısır Devlet Başkanı'nın danışmanı Dr. Usame Seyyid el-Ezheri, "Çin'in etnik kültürü korumaya büyük önem verdiğini gösterdiğine inanıyorum." diyerek Çin hükümetinin Uygurlara karşı uyguladığı soykırım politikalarına destek verdi.

Bosna Hersek'in eski müftüsü olan Dr. Mustafa Ceric, "Çin dışında duyduklarımız kesinlikle önyargılı. Çin'deki Müslüman toplulukların Uygurlardan daha fazla olduğunu söyleyebilirim, Hui ve Moğolistan gibi on kadar Müslüman grup var" diyerek, Uygurlara uygulanan zulmü görmezden geldi...

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Dünya Müslüman Alimler Birliği ise 2021 yılında "Uygur Türkleri ile Çin arasında adil bir uzlaşıya katkı sağlamaya hazırız" diye açıklama yapmış ve Çin'deki Müslüman Uygurları hedef alan "toplu hapis cezaları ve işkencelere, dinlerini değiştirmeye ve onlara zorla ateizmi empoze etme teşebbüslerine, dini ve ulusal kimliklerini değiştirme girişimlerine" tepki göstermişti... Şimdiki değişimin sebebi Türkiye'nin uyguladığı dış politika olabilir mi?

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İkinci haber Veryansın TV'den:

Libya'daki Trablus hükümetinin geçen yıl Türkiye ile imzaladığı enerji arama anlaşmasının askıya alındığı iddiaları konuşulurken, ABD'den Libya'ya dikkat çeken bir ziyaret geldi. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, ülkesini ziyaret eden CIA Direktörü William Burns ile görüştü.

Görüşmeden sonra Başbakan Dibeybe, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hedefi, Libya'yı istikrara kavuşturmak ve seçimlerin gerçekleşmesi için uluslararası alanda destek bulmaktır." diye açıklama yaptı.

CIA direktörü Burns'ün Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde Halife Hafter ile de bir araya geldiği bildirildi.

Libya ve Türkiye arasındaki enerji mutabakatının Libya mahkemesi tarafından askıya alındığı Reuters tarafından iddia edilmişti... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mahkeme kararı nihai karar değil. Hükümet hâlâ anlaşmayı destekliyor ve bize gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bu mahkeme kararını ciddiye almamamız gerektiğini söylediler." demişti.

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Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış Sinan Ateş'in uyuşturucu çetesine katlettirildiği bir dönem yaşıyoruz... Türkiye Türkleri, milliyetçiliği temsil iddiasındaki siyasi-sosyal kurumların içinde bile kendi hak ve hukuklarını korumak zorunda bırakıldığı için, uzun süredir, bu konularla yeterince ilgilenemiyor..