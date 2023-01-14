Davutoğlu'ndan Erdoğan Bahçeli ve Soylu'ya Sinan Ateş çağrısı

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Cinayetin üzerinden 15 gün geçtiğini hatırlatan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "hâlâ sessiz olduğunu" söyledi.

Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 15 gün yani 360 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hâlâ sessiz. Neyi bekliyorsunuz?"