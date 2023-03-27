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Sinop’ta 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Sinop’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:10
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Sinop’ta 4 aracın karıştığı kazada 1 yaralı

Sinop’ta 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Sinop’ta bir otomobil şoförünün fenalaşması sonucu 4 araç zincirleme kaza yaptı, araçlarda bulunan 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Meydankapı Mahallesi Görgün Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y.’nin kullandığı 34 ERL 462 plakalı araç, Valilik Kavşağı istikametinden Görgün Sokak'a giriş yaptığı esnada şoförün direksiyonda fenalaşması sonucu önündeki 57 FD 457 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 57 EH 255 ve 57 AAV 150 plakalı otomobil de çarpıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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