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Son Dakika - TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında 'güveni kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 22:18
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Son Dakika - TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Son Dakika - TBB'den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu
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Türkiye Barolar Birliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “TBB Tarafından, Kızılay Yetkilileri Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

 

Yapılan yazılı açıklamada ise şöyle:

”Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay’ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır.

Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır.

Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle ‘güveni kötüye kullandıkları’ gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

TBB ÖRNEK SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ HAZIRLADI

Öte yandan TBB avukatların kullanabilmesi için örnek bir suç duyurusu dilekçesi yayınladı.

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