Bahçeli HDP ile görüşmeden sonra Sisi ile el sıkışmayı da onayladı: Sisi ile temas doğru Esad ile de görüşmeli

2013 yılında Mısır'da seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı. Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam.” sözleriyle savunmuştu.



İkili iki gün önce, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim'in daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi ile de el sıkışıp ayak üstü sohbet etti.



Bugünkü grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan’ın Sisi ile kurduğu temasın doğru bir temas olduğunu söyledi.



Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



- Mısır ve Türkiye’nin derin tarihsel bağları vardır.



- Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile teması doğru bir temastır. Bize göre arkası gelmelidir. Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır.

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