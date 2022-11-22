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  • Bahçeli 'Esad ile görüşmeli' deyince 2 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu

Bahçeli 'Esad ile görüşmeli' deyince 2 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Beşar Esad ile görüşme çağrısı yapmasının ardından 2 yıl önce sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:22
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Esad ile görüşülebilir' deyince 2 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu

Bahçeli 'Esad ile görüşmeli' deyince 2 yıl önceki konuşması yeniden gündem oldu
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MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temaslarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli’nin “Esad” çıkışı sonrası akıllara 2 yıl önce sarf ettiği sözler geldi. 11 Şubat 2020 tarihli grup toplantısında “Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad.” dediği sözler yeniden gündem oldu.

“TÜRKİYE ŞAM’A GİRMEYİ PLANLAMALI”
O dönem İdlib'de 5 şehit verdiğimiz rejim saldırısıyla ilgili sert ifadelerde bulunan Bahçeli, “Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti gerekirse ve başka da seçenek görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad. Ocağımıza düşenlerin ocağı söndürülsün, evlatlarımızı toprağa serenlerin hayat pınarları kurutulsun.” diye konuştu.
 

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vatandaş
22.11.2022 16:34
bahçeli bizde merak ediyoruz seni alkışyanları artk bi karar ver  
 
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