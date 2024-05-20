Bu tüyolara dikkat ederseniz biber dolmasında dağılma sorunu oluşmuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu tüyolara dikkat ederseniz biber dolmasında dağılma sorunu oluşmuyor
Bu tüyolara dikkat ederek biber dolmasında dağılma sorunu yaşamadan lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Biber dolması yaparken dağılma sorunuyla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken bazı tüyolar bulunmaktadır. Bu tüyolara dikkat ederek biber dolmasının istenmeyen bir şekilde dağılmasını engelleyebilirsiniz.

Biber Dolması içi için kullanılacak malzemeler:

10-12 adet yeşil biber (tercihen közlenmiş olması önerilir)
1 su bardağı pirinç
250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen yapmak ister iseniz kıyma kullanmayabilirsiniz)
1 orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 /2 tatlı kaşığı karabiber
1 /2 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
2 su bardağı sıcak su
Yarım limon suyu
Taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı kullanım önerisidir)

maxresdefault-003.jpg

Biber dolması sosu için:

2-3 adet domates
2-3 adet biber
Zeytinyağı
Tuz

Biber Dolması Nasıl Yapılır?

Biber dolması yapılışı için öncelikle pirinci yıkayın ve süzün. İnce doğranmış soğanı ve kıymayı bir tavada zeytinyağı ile kavurun. Kıyma kullanmıyorsanız sadece soğanı sotelemeyi tercih edebilirsiniz. (Kıymasız biber dolmasıyla vejetaryen beslenmeye uygun biber dolması yapabilirsiniz)
Kavrulan kıyma ve soğanın üzerine salçaları ekleyin. Kıyma, soğan ve salçayı da birkaç dakika daha birlikte kavurun.
Kavurulan kıyma, soğan ve salçanın içerisine daha önce yıkamış olduğunuz pirinci ekleyin ve pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam edin.
Ardından bu içeriğin içine pişirme işlemi devam ederken tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
Sıcak suyu ve limon suyunu ekleyin. Karıştırın ve tüm malzemeleri kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
Bu arada közlediğiniz yeşil biberlerin kabuklarını soyun ve içlerini temizleyin. Biberleri tuzlu suda bekletin.
Dolma içini biberlerin içine doldurun. Eğer biberler çok büyükse ortadan ikiye kesip doldurmayı da tercih edebilirsiniz.
Biberleri bir tencereye dizin. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri yerleştirin.
Üzerine zeytinyağı gezdirin ve biraz tuz serpin.
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte biberler yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
Diğer taraftan sosu için 2-3 domatesi rendeleyin ve bir tencerede kavurun. Sos kaynamaya devam ederken tuz, karabiber ve arzuya göre baharat ekleyin. Kaynadıktan sonra pişmeye devam eden biber dolmasının içerisine ekleyin.
Biber dolmasının içi piştikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve biraz dinlendirin.
Ardından pişen biber dolmalarını servis tabağına alın.
Arzuya göre biber dolmalarının üzerine taze nane veya maydanoz serperek servis yapabilirsiniz.

Kaynak: haberturk.com, youtube.com

İlgili Haberler
Vizesiz ve İstanbul'a çok yakın olan 5 Avrupa ülkesi. Akın akın ziyaret alıyorlar
Vizesiz ve İstanbul'a çok yakın olan 5 Avrupa ülkesi. Akın akın ziyaret alıyorlar
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu
İbn-İ Sina'nın baş ucundan ayırmadığı baharat! 1 kaşığı bile beyni güçlendiriyor
İbn-İ Sina'nın baş ucundan ayırmadığı baharat! 1 kaşığı bile beyni güçlendiriyor
Salonda bakılması en kolay 5 çiçek! Ömürleri de çok uzun oluyor
Salonda bakılması en kolay 5 çiçek! Ömürleri de çok uzun oluyor
Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?
Ayşe kadın fasulye Ayşe hanım olunca ev hanımları böyle saklamaya başladı! Fasulye nasıl saklanır?
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
Üzeri nar gibi kızaran tavuk pişirmenin tüyosu: Fırından çıkar çıkmaz lezzeti fark ediliyor
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
İzmir'in en ünlü lezzeti; İzmir köfteye lezzet katan tüyo! Böyle pişirilmeliymiş
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Bamya böyle temizlenirse hem daha kolay temizleniyor hem de lezzeti katlanıyor
Son Haberler
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu Video
Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete geliş halleri gündem oldu
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli Yazarlar
Ne çocukça eylemlere ne husumete yer verilmeli
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı Yazarlar
28 Şubat Kumpas Davası FETÖ ve AKP yargısı
Kanıksanan dev bir sorun Yazarlar
Kanıksanan dev bir sorun
Müşteri çekme sanatı Yazarlar
Müşteri çekme sanatı
Netanyahu tutuklanacak mı? Yazarlar
Netanyahu tutuklanacak mı?
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar Yazarlar
Dolar kuru üstüne spekülasyonlar