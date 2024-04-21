Sivas'ta Fenerbahçe depremi

Kaynak: AA
Sivas'ta Fenerbahçe depremi
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a ulaştı. Sarı-Lacivertli taraftarları çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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