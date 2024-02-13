Hay altınınız batsın! Altın madeninde facia. Altın ve para hırsı milyonlarca insanı zehirleyecek

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Siyanür ve sülfürik asit atık dağları korkunç bir şekilde çöktü.

ALTIN HIRSININ SONU FACİA OLDU

Siyanür ve sülfürik asit atık maddeleri akıyor. Milyonlarca ton zehirli atık Fırat Nehri’ne doğru ilerliyor. Milyonlarca insan zehirlenebilir.

Altın madeninde göçük 2. Çernobil faciası olarak yorumlandı. Çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı iddia ediliyor. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Belediye başkanı ise 10-12 işçini toprak altında kaldığını açıkladı.

Yıllardır madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, burasının göçeceği konusunda sürekli uyarı yapıyordu.

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi, toprak altında işçilerin kaldığını ama sayısının bilinmediğini açıkladı. İddialara göre ise 10 işçi toprak altında kaldı.

Öte yandan madendeki facianın korkunç görüntüleri de geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 4 Cumhuriyet savcının görevlendirildiğini açıkladı.

AFAD VE UMKE OLAY YERİNE GİDİYOR

Erzincan Valisi altın madenin göçtüğü alana AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. AFAD sosyal medya hesabından "Erzincan Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2022'DE SIZINTI OLMUŞTU

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde 21 Haziran’da siyanür çözeltisinin taşındığı boru patlamıştı. Madeni işleten Anagold Madencilik firmasına göre 20, madende inceleme yapan bilirkişi heyetine göre 210 metreküp siyanür çözeltisi toprağa karışmıştı.

Altın madenciliğini durdurmak için mücadele eden ilçe sakini Sedat Cezayirlioğlu, siyanürlü bileşiğin maden havzasındaki derelere, Fırat Nehri ve havzasına karıştığını belirtmişti.

CEZA KESİLMİŞ AMA AÇILMIŞTI

Altın madeni siyanür sızıntısı nedeniyle 16,4 milyon liracık ceza kesilip faaliyeti durdurulmuş, ama 3 ay sonra açılmıştı.