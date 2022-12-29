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Liseli öğrenciler arkadaşlarını dövüp zorla oyun oynattılar. Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali

Akran zorbalığı ile ilgili yaşanan skandallara, Zonguldak Ereğli'de bir yenisi eklendi. Ereğli'deki bir lisede engelli öğrenciye sınıf arkadaşları tarafından şiddet uygulandı, dalga geçilip kameraya alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 02:09
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Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali

Liseli öğrenciler arkadaşlarını dövüp zorla oyun oynattılar. Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup, o anları da telefonla kayda aldı.

Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ereğli'de bir meslek lisesinde kayda alınan görüntülerde engelli öğrenciye, sınıf arkadaşları tarafından yapılan zulüm saniye saniye kaydedildi. Engelli öğrencinin yaşadığı zor anlar, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Arkadaşlarının rahatsızlığını hiçe sayarak alay eden, M.D., Y.U., C.E isimli öğrenciler, N.G' isimli engelli öğrenciyi dakikalarca darp etti. 

ÇOCUK ŞUBE AMİRLİĞİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

N.G'yi darp ettikten sonra, yere yatırarak zorla şınav çektirmeye çalıştıkları öğrenilen 10 öğrenciye okul disiplin kurulu tarafından uzaklaştırma cezası verildi. Olaya karışan öğrencilerden 4'ü gözaltına alınarak Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar çıkmasını bekleyen iktidar topluma merhem olamaz!
29.12.2022 09:19
Yaşanan olayın iktidarın aldırdığı Ekrem İmamoğlu kararından hiçbir farkı yok. Bunlar iktidara oy veren ailelerin çocukları! Muhalefet 20 yıldır böyle dayak yiyor.Bu kafayla daha çok dayak yeriz!  
 
Adaletin ve sosyal devletin olmadığı yerde zalimler boy verir. Burada olduğu gibi.
29.12.2022 09:11
M.E.B. kaynaştırma öğrencisini kaynaştıracağım diye bu yanlışı yapıyor. Kaynaştırma öğrencilerinin aileleri çaresiz ve yalnız.Öğremenlerin dini-imanı ders ücreti, maaş zammı! Eğitim mefta.⚰️  
 
Merhamet ve zalimlik üzerine ders 29.12.2022 02:55
29.12.2022 09:04
Öğretmenin hiçbir yaptırımı yok. İdareceler bu tip olayları kapatıyor. İktidar için tek tasa öğretmenleri sindirmek!O görüntüler basına yansımasa haberiniz bile olmayacaktı.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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