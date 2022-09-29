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Sayıştay'dan Saray raporu: Günlük masraf 10 milyon lira. Tasarrufun böylesi

Sayıştay’ın yayınladığı Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı denetim raporuna göre, Saray’ın günlük harcaması 10 milyon liraya ulaştı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 13:47
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Sayıştay'ın raporuna göre Saray'ın günlük harcaması 10 milyon lira. Nerede tasarruf

Sayıştay'dan Saray raporu: Günlük masraf 10 milyon lira. Tasarrufun böylesi
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Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporunu yayınlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı harcamalarında ciddi artış gerçekleşti.

Tıbbi malzemeler ve laboratuvar harcamaları önceki yıla göre 2 kat, zirai malzemeler harcaması ise 5 kat arttı. 'İçecek' için yapılan harcamalardaki artış da dikkat çekti.

Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre;

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2,8 milyar lira olan toplam harcaması 3,7 milyar liraya yükseldi.

GÜNLÜK HARCAMA 10 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.

TIBBİ VE LABORTAUVAR MALZEMESİ 2 KAT ARTTI

Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 'tıbbi ve laboratuvar malzemesi' harcamaları 2020 yılına göre iki kattan fazla arttı. 51,8 milyon liradan 112,9 milyon liraya yükseldi. “Zirai maddeler” kaleminde yapılan harcama ise 2021 yılı yapılan harcamaya göre yaklaşık 5 kat artarak 46,3 milyon liraya çıktı.

2,8 MİLYON LİRALIK İÇECEK HARCAMASI

Cumhurbaşkanlığı’nın “içecek” harcamasında önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. 2020 yılında “içecek” için 1,8 milyon lira harcanırken, 2021 yılında bu harcama 2,8 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı “Temsil ve tanıtma giderleri” ise 2020 yılına göre yaklaşık 8 milyon liralık artışla 41,4 milyon liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 8,4 milyon lira olan “yolluklar” gideri yaklaşık 2021 yılında 11,4 milyon liraya; 2020 yılında 1,2 milyar lira olan “görev gideri” yaklaşık 500 milyon liralık artışla 2021 yılında 1,7 milyar liraya çıktı.

ZİRAİ MADDE HARCAMASINDA 5 KAT ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı’nda “zirai maddelere” yapılan harcamadaki artış dikkat çekti. 2020 yılında 9,7 milyon lira olan zirai maddeler harcaması, 2021 yılında yaklaşık beş kat artarak 46,3 milyon liraya ulaştı.

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TASARRUF KİTAPÇIĞI YAYINLAMIŞTI

Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tasarruf kitapçığı yayınlamıştı. Kitapçıkta “Saçınızı havlu ile kurutun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın, ısınmak için perdeyi açın, evinize güneş girsin...” şeklinde ifadeler yer alıyor. Dönmez ile birçok bakan ve üst düzey bürokrat, 245-330 beygir gücünde Mercedes ve Audi makam aracı kullanırken, kitapçıkta vatandaşlara “Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın” önerisi de yapıldı.

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Kadir
29.09.2022 14:37
İçecek parasına bakın ne içiyor bunlar  
 
Abbas
29.09.2022 14:33
Itıbardan tasarruf edip ele güne rezil mi olalım, o altın koltukları görenlerin gözü kararıyor, harcamayı ikiye katlayın, çatlayan çatlasın !!!!!  
 
AKM
29.09.2022 14:21
zehir zıkkım olsun vatandaşı kuru soğan ekmeğe muhtaç edipte sonra şöyle yardım böyle yardım  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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