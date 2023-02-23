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Sobadan çıkan yangın evdeki tüplerin patlamasına neden oldu

Kastamonu’da iki katlı yarı ahşap bir evde, sobadan yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan tüplerin patladı. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:10
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Sobadan çıkan yangında evde bulunan tüpler patladı

Sobadan çıkan yangın evdeki tüplerin patlamasına neden oldu
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde birbirine bitişik iki evde yangın çıktı. Yangında evde bulunan tüplerin patlaması sonucu köylüyü korku sardı. Yangını söndürmek için itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde Yaşar Ova’ya ait iki katlı yarı ahşap evde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın, hemen bitişiğinde bulunan diğer eve de sıçradı. Yangın sırasında evde bulunan aile, güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait ararözler müdahale etti. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sırasında evde bulunan tüpler peş peşe bomba gibi patladı. Tüplerin patlamasıyla çevrede panik oluştu. Yangının diğer evlere sıçramaması için ekiplerin müdahalesi devam ederken, jandarma ekipleri de yangın yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

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